A igualdade entre Moreirense e Nacional deixa as duas equipas a torcer por um desaire do AVS na Luz. Em caso de derrota da formação avense, minhotos e madeirenses podem festejar a manutenção na I Liga na próxima temporada.

Numa partida dividida, o empate acaba por se ajustar. Os golos surgiram apenas na segunda parte. Maranhão colocou o Moreirense na frente e Zé Vítor obrigou a dividir os pontos já perto do final. Os de Moreira de Cónegos chegaram aos 36 pontos, enquanto os insulares somam agora 33.

Muitas mexidas no Moreirense

Com a manutenção praticamente garantida, Cristiano Bacci – a braços com uma pneumonia – fez cinco alterações depois da derrota em Alvalade. Caio Secco assumiu a baliza, no lugar de Kewin, e Gilberto Batista jogou na lateral direita, rendendo Dinis Pinto. No meio-campo, Ofori e Sidnei Tavares deram o lugar a Ivo Rodrigues Rúben Ismael e, no ataque, Jorquera relegou Benny para o banco de suplentes. Já Tiago Margarido, apesar do desaire na receção ao Gil Vicente (0-3), manteve o onze

A primeira parte foi dividida, muito viril e intensa, contudo faltaram as ocasiões flagrantes e, claro, os golos. Para registo futuro, apenas um lance para cada lado. Jorquera, de fora da área, obrigou Lucas França a aplicar-se. Do outro lado, foi José Gomes a tirar um cruzamento com conta, peso e medida na esquerda e Daniel Pena a cabecear com estrondo à barra. Melhor ocasião dos primeiros 45 minutos.

Finalmente os golos

A turma insular regressou melhor dos balneários. Penha voltou a ficar perto do golo, mas a cabeçada foi defendida por Caio Secco. Logo depois, foi Paulinho Bóia a obrigar o guardião brasileiro a defesa apertada. Na melhor fase do Nacional, o Moreirense marcou. Ulisses ficou a dormir na parada e Benny desmarcou Maranhão, que atirou a contar. Estava desbloqueada a partida e o mais difícil estava feito.

A formação madeirense não baixou os braços. Margarido colocou mais carne no assador e acabou por ser premiado. Num livre a meio do meio-campo, Gustavo Garcia colocou na área e Zé Vítor foi ao terceiro piso cabecear para golo. O lance obrigou a uma paragem de seis minutos até Fábio Veríssimo confirmar o tento do Nacional. Até ao final, nenhum das equipas forçou muito o ataque, preferindo manter o equilíbrio e assegurar o precioso ponto.

FIGURA: Zé Vítor (Nacional)

Marcou o golo que pode assegurar, já hoje, a manutenção na I Liga. Zé Vítor foi à área contrária cabecear para o golo do empate, mostrando todo o seu poder físico. A defender, esteve sempre seguro e foi o primeiro a dar a mão a Ulisses no golo dos cónegos. Nota ainda para a fantástica exibição de Soumare, um poço de força no miolo insular.

MOMENTO DO JOGO: Penha acerta na trave

A trave impediu que o Nacional se adiantasse no marcador. José Gomes mediu bem o cruzamento tirado à esquerda e, na área, Penha cabeceou com estrondo à barra. O rosto da partida mudava se os insulares marcassem primeiros.

NEGATIVO: Seis minutos à espera da decisão do VAR

O Nacional marcou aos 80 minutos e só seis minutos depois é que chegou a decisão do VAR a confirmar o golo. A paragem quebrou o ritmo da partida e deixou os adeptos com os nervos em franja.