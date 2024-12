O Vitória de Guimarães esteve a perder por 2-0, mas com uma segunda parte de verdadeiros conquistadores conseguiu chegar à igualdade, falhando por pouco a remontada. O Rio Ave continua a fazer do Estádio dos Arcos a sua fortaleza, mantendo-se invencível perante os seus adeptos.

Clayton abriu o placard bem cedo e Fábio Ronaldo ampliou o marcador a fechar a primeira metade. No reatamento, Óscar Rivas reduziu e Gustavo, que rendeu o lesionado Nelson Oliveira, deixou tudo empatado. Samu ainda acertou no ferro, contudo a remontada ficou incompleta.

Vilacondenses entram melhor

O Rio Ave marcou no primeiro remate feito à baliza, ainda os adeptos aqueciam as vozes. Tiknaz ganhou na raça e deu para a entrada da área onde Clayton disparou um míssil para o fundo das redes. Golaço a abrir as hostilidades e a quebrar o tempo gélido de Vila do Conde.

O técnico dos vitorianos, depois de mais um fantástico triunfo europeu, fez apenas três alterações no onze. Mikel deu o lugar a Jorge Fernandes na defesa, Samu rendeu João Mendes no miolo do terreno e Kaio César entrou para o lugar de Gustavo. Já Petit, apesar do desaire nos Açores diante do Santa Clara, mudou apenas um homem: Tiago Morais saltou para o banco e Fábio Ronaldo assumiu a titularidade.

O golo inaugural deixou a partida viva e a equipa de Rui Borges foi de imediato em busca da igualdade. Os conquistadores assumiram as despesas do jogo, sem nunca esquecer que os rioavistas estavam à espreita de uma falha para sair no contragolpe. Os de Guimarães chegaram a gritar golo, mas o VAR acabou por anular o lance. Samu recebeu na esquerda e cruzou para Nelson Oliveira emendar para golo. Contudo, o médio estava em posição irregular antes de fazer a assistência e o empate não valeu.

Pouco depois, numa jogada tirada a papel química, Nelson Oliveira voltou a aparecer na cara do golo, porém, desta feita, rematou ao lado. Que perdida! “Não marcas tu, marco eu!”, terão dito os jogadores do Rio Ave. De bola parada, Patrick William obrigou Bruno Varela a fazer uma excelente defesa. Na sequência do lance, o esférico sobrou para a entrada da área onde apareceu Fábio Ronaldo a rematar para o segundo, mesmo em cima do descanso.

Reentrada conquistadora

Os vimaranenses mostraram na segunda parte a razão pela qual são chamados “conquistadores”. O Vitória encetou um verdadeiro assalto à baliza vilacondense e num quarto de hora chegou à igualdade. Antes de marcar, já Kaio César tinha desperdiçado uma excelente oportunidade, quando, solto de marcação já no interior da área, rematou muito por cima. Depois, após livre descaído para o lado direito, João Mendes disparou forte para defesa incompleta de Miszta e, na recarga, Óscar Rivas a encostar para golo.

Os vitorianos continuaram em busca do empate e conseguiram, com alguma sorte à mistura. Gustavo entrou na área pela direita e disparou uma bomba que Miszta acabou por não segurar e não impedir o golo. Rui Borges pedia mais, ambicionava os três pontos e a equipa dava sinais de poder satisfazer a vontade de técnico. Samu ficou perto do terceiro, mas o esférico esbarrou caprichosamente no poste. Pouco depois, foi Nuno Santo com a baliza escancarada a rematar ao lado.

Até ao final, as duas equipas mostraram que queriam os três pontos. Tiago Morais ainda colocou o esférico no fundo das redes, acabando o lance ser invalidado por mão na bola do extremo. O Vitória também tentou chegar ao golo do triunfo com muito coração e com pouca cabeça. Os vitorianos mereciam mais, mas acaba por ser um prémio justo para a boa primeira parte do Rio Ave.

FIGURA: Gustavo (V. Guimarães)

Entrou para render o lesionado Nelson Oliveira e viria a ter uma palavra a dizer no desafio. O avançado foi um quebra-cabeças para a defensiva local e quando teve oportunidade… não perdoou! Uma bomba que deixou as mãos de Miszta a arder até agora.

MOMENTO DO JOGO: Bola no poste de Samu

Era o golo que poderia dar os três pontos aos vimaranenses. Samu foi o mais esclarecido na área rioavista e colocou à redondinha à flor da relva. A redondinha foi quase em câmara lenta direitinha ao poste esquerdo da baliza local, gorando-se a derradeira ocasião do Vitória.

NEGATIVO: Lesão de Nelson Oliveira

É mais uma baixa para Rui Borges. Depois de perder Jesús Ramirez, o técnico português perdeu agora outro avançado. Nelson Oliveira foi substituído, ainda no primeiro tempo, com queixas na coxa. O ponta-de-lança até tinha marcado, num lance invalidado por fora de jogo, e acabou por ter de abandonar o desafio mais cedo.