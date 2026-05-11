Um dia, se alguém decidir recordar todas aquelas histórias de superação do fim dos campeonatos em Portugal, aqueles momentos em que realmente se faz «das tripas coração», em que, do nada, surge o tudo, basta que se escreva um nome.

Quando andou na Primeira Liga, aqui há uns anos, o Tondela habitou-nos a chegar às últimas jornadas a precisar quase de um milagre para a manutenção que, na verdade, foi conseguindo alcançar.

E agora, de regresso ao escalão máximo do futebol português, os beirões têm feito por repetir a façanha. Hoje, fizeram a sua parte, ao ganhar por 2-0 ao Moreirense, mas a vitória do Casa Pia, na casa do Vitória de Guimarães, foi um verdadeiro balde de água fria.

A equipa de Gonçalo Feio vinha embalada da vitória no terreno do Casa Pia na última jornada – e pelo empate em Alvalade na anterior – e deu continuidade ao bom momento.

Na verdade, a primeira parte foi, do início ao fim, de domínio total do Tondela. Com o mesmo 11 com que ganharam aos gansos, os beirões cedo mostraram a superioridade – o golo, alcançado ao minuto 19, foi apenas o corolário.

Pedro Maranhão cruzou da direita e Aiko apareceu na pequena área, solto de marcação, onde só teve de encostar. O mesmo Maranhão que, pouco tempo depois, poderia ter ampliado a vantagem: o remate, em excelente posição, esbarrou no poste.

Até que, chegado o início da segunda parte, o Moreirense lá deu um ar da sua graça. Não que tenha criado grande perigo perto da baliza de Bernardo Fontes (longe disso), mas só o facto de ter demonstrado algum ímpeto atacante bastou para mostrar que, afinal, a equipa de Vasco Botelho da Costa estava em campo.

Só que (voltamos à adversativa), até seria o Tondela a voltar a marcar no melhor momento do Moreirense em toda a partida. Rony Lopes soube esperar para fugir ao fora de jogo, foi lançado na desmarcação e, com classe, finalizou para o 2-0 (60m).

Até ao final, para que tenha uma ideia, o motivo de maior interesse nem aconteceu no relvado: seria o golo do Casa Pia, frente ao Vitória de Guimarães, a gelar as bancadas do Estádio João Cardoso.

O Tondela vai para a última jornada dependente do resultado de terceiros para conseguir repetir o milagre a que nos tem habituado.

Vamos ver.

A FIGURA: Rony Lopes

É conhecida a qualidade de Rony Lopes que já andou por clubes como Manchester City e Mónaco. De regresso a Portugal – no ano passado esteve no Farense -, o internacional português tem tentando mostrar o que sabe e hoje teve, provavelmente, a melhor exibição desde que está no Tondela. Além do golo – numa finalização com classe –, foi sempre uma flecha apontada à baliza do Moreirense.

O MOMENTO: De Guimarães… um balde de água fria

É estranho que o momento deste jogo não tenha acontecido dentro do campo, mas é um facto. Com a vitória na mão – e uma boa exibição – o Tondela só não sai da partida de hoje de sorriso rasgado porque, em Guimarães, o Casa Pia ganhou com um golo… aos 86 minutos.

POSITIVO: Segunda vitória consecutiva para o Tondela

Há um par de dias, aos 90 minutos do jogo em atraso em Alvalade, frente ao Sporting, o Tondela estava a perder por 2-0 e parecia condenado à descida. Depois de conseguir ainda empatar essa partida em Lisboa, os beirões arrancaram para duas vitórias consecutivas, a segunda das quais alcançada hoje. Pode não dar para a manutenção, mas a boa imagem ficará para sempre.