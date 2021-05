O Sporting publicou um vídeo nas redes sociais com um resumo da temporada dos leões, desde a apresentação de Ruben Amorim, até à conquista do título esta terça-feira em Alvalade.

Um vídeo com alguns momentos marcantes da temporada, como a conquista da Taça da Liga, a vitória no dérbi com o Benfica e algumas palestras do treinador no balneário, até à festa final.

Ora veja: