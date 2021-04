O Tondela venceu o Nacional por 2-1, numa partida em que teve de dar a volta depois de ter estado a perder desde cedo.

As emoções da partida duraram mesmo até ao final, com o Tondela a falhar um penálti nos descontos... duas vezes. O protagonista foi Rafael Barbosa. Ou melhor, foi António Filipe, o guarda-redes do Nacional que negou duas vezes o golo ao extremo dos beirões.