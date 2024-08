O Casa Pia perdeu com o Santa Clara, neste sábado, em Rio Maior, por 0-2. Um resultado que complica as contas para os casapianos orientados por João Pereira, que continuam a vermelho em três jornadas. O Santa Clara, por outro lado, soma seis pontos num início prometedor de temporada.

Os golos só surgiram na segunda metade do desafio. Gabriel Silva abriu o ativo aos 57 minutos, com um remate caricato, a meias com um colega, e Ricardinho confirmou o triunfo já nos descontos com um golo de calcanhar, na cara de Patrick Sequeira.

Veja o vídeo do resumo: