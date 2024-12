Na estreia ao leme do Sporting, Rui Borges garantiu os três pontos no dérbi com o maior rival, o Benfica. Um único golo de Geny Catamo fez a diferença num jogo bem disputado de parte a parte, mas em que o Sporting teve claro ascendente na primeira parte.

Com esta vitória, os leões sobem à liderança do campeonato em igualdade pontual com o FC Porto - 40 pontos. O Benfica entra em 2025 em terceiro lugar, com 38 pontos.

Veja o resumo do jogo: