O Santa Clara recebeu e venceu o Boavista na noite deste domingo, no Estádio de São Miguel, por 1-0. Um único golo de Vinicius Lopes foi suficiente para que os açorianos somassem a quinta vitória em sete jornadas da Liga.

Esse golo representou também o quarto golo do extremo brasileiro no campeonato. Mais uma exibição dominante dos homens de Vasco Matos, que podiam ter marcado mais golos. Já o Boavista foi incapaz de incomodar o guarda-redes Gabriel Batista.

Com este resultado, o Santa Clara sobe ao quarto lugar, com 15 pontos. Já o Boavista é 15.º, com cinco pontos somados.

Veja o resumo do encontro: