O Sp. Braga prolongou a sua série negativa e já soma quatro jogos sem vencer em casa para a Liga. Desta vez, neste domingo, perdeu com o Casa Pia por 2-1.

Com golos de Telasco Segovia e Nuno Moreira, os gansos ultrapassaram um único tento de El Ouazanni, dos arsenalistas.

No final do encontro, os adeptos do Sp. Braga fizeram ouvir a sua contestação e exibiram lenços brancos.

Veja o resumo do jogo: