O Rio Ave bateu em casa o Nacional da Madeira por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga portuguesa, neste domingo.

Clayton bisou do lado dos vilacondenses (um dos golos foi de grande penalidade). Já Bruno Costa foi o marcador do único golo do Nacional (e que golo).

No final do encontro, o capitão Vítor Gomes foi muito saudado por jogadores e adeptos. O médio perdeu o pai no dia de Natal, no seu aniversário.

