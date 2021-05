O título de campeão do Sporting, 19 anos depois, foi destaque um pouco por toda a imprensa internacional.



A ESPN Brasil considera o feito dos leões «um dos maiores da década» e refere o facto de o clube ter investido menos que FC Porto e Benfica. Por sua vez, o jornal L'Équipe destaca o papel de Amorim na reconquista verde e branca.



A Marca tem mesmo um artigo especial intitulado: «As dez razões para o Sporting ser campeão». O jornal espanhol destaca Amorim, a «estrelinha», Adán, Coates, a conquista da Taça da Liga, invencibilidade que dura há 32 jogos, Pdro Gonçalves, Pedro Porro e a eliminação prematura da Europa contra o LASK.



Na Austrália citam Ruben Amorim na notícia acerca da conquista leonina. «Um peso que saiu de cima: Sporting levanta o primeiro troféu da Primeira Liga em 19 anos». Lembre-se que o jovem treinador admitiu que lhe saiu um peso de cima após sagrar-se campeão nacional.



Veja o que diz a imprensa internacional do título do Sporting na galeria associada ao artigo.