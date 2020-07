Os adeptos do FC Porto celebraram o título nacional com um incrível festival pirotécnico, que iluminou a zona história da cidade Invicta.

Na zona da Ribeira, centenas de fogos foram libertados, pintando as duas margens do rio Douro de encanardo e enchendo a área de fumo. Os foguetes de artifício fizeram um efeito muito bonito na noite do Porto e despertaram a curiosidade de muitas pessoas.