Ricardo Esgaio não escondeu a felicidade por estar de volta ao Sporting quatro anos depois de ter saído para o Sp. Braga. O lateral foi oficialmente apresentado esta segunda-feira na Academia, em Alcochete e até marcou um golo no primeiro teste da pré-temporada dos leões.

«É um sentimento incrível, passado quatro anos, voltar a esta casa que me formou enquanto jogador e homem. Passei muito tempo na Academia e sou o que sou hoje muito devido a isso. É muito bom estar de volta», começou por dizer o jogador nas plataformas do clube.

Com a presença de Frederico Varandas na apresentação, Ricardo Esgaio explicou que é um jogador diferente daquele que era em 2017 deixou o clube. «Antes de sair para o Sp. Braga não era um jogador tão maduro como sou hoje. (...) Estou mais maduro, consigo ser bastante profissional em qualquer situação. Sei lidar com o jogo e com a pressão, consigo estar mais tranquilo», explicou.

Uma contratação muito bem acolhida pelos adeptos, de tal forma que até Esgaio ficou surpreendido. «Foi fantástico sentir que há muitos sportinguistas que não se esqueceram de mim no meu regresso a casa. Ainda não tinha chegado e já tinha colegas de equipa a dar-me as boas vindas, o que torna tudo mais fácil para entrar no grupo. Fica mais fácil a adaptação, apesar de já conhecer alguns deles. É um grupo fantástico», comentou.

Ricardo Esgaio vai jogar com o número 47 na camisola, o número que já o acompanha desde 2012/2013, quando começou a representar a equipa B do Sporting, e que também foi o número de João Pereira em Alvalade. «Foi meu colega de equipa duas vezes. Na primeira, ainda era miúdo, mas consegui fazer uma pré-época com ele. Ele saiu quando passei a sénior e foi aí que fiquei com o 47», contou.

O defesa conta ainda que acompanhou de perto a «excelente época» 2020/2021 do Sporting. Para o jogador, a equipa «conseguiu ser competitiva e regular durante todo o campeonato», sendo que «não se pode falar de sorte».

Apesar de já ter trabalhado com Rúben Amorim, no Sp. Braga, Esgaio garantiu que não parte com vantagem alguma, até porque o treinador sportinguista coloca em campo aqueles que melhor trabalham durante a semana. «Qualquer jogador que está no Sporting merece jogar. Sabemos que com o mister Rúben Amorim quem trabalha bem, joga, seja A, B ou C. Isso é muito bom porque qualquer jogador que consiga trabalhar bem está sempre preparado para jogar. Não há individualidades acima do coletivo. O mister privilegia o coletivo e isso ficou bem ciente na época passada», referiu.

Depois de já ter passado por essa experiência, Ricardo Esgaio comentou a presença de muitos jovens na equipa principal. «O Sporting sempre foi conhecido por apostar nas camadas jovens, nos miúdos novos, e cada vez mais é assim. A época passada foi prova disso e é muito bom, não só para a equipa principal como para o clube. É uma forma de potenciar os jovens. Se tiverem mais oportunidades, vão conseguir ser melhores jogadores e ajudar o clube a crescer da melhor forma», comentou.

A finalizar, Ricardo Esgaio dirigiu-se aos adeptos: «Agradeço o apoio fantástico que me têm dado nos últimos dias. Tem sido fantástico e muito obrigado».