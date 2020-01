Figura: Ricardo Horta

Dois golos e uma assistência nos primeiros 45 minutos. O jogador do Sp. Braga nem precisava de subir ao relvado na segunda parte para ser eleito a figura do jogo de estreia de Rúben Amorim como treinador da equipa principal do Sp. Braga. O camisola 21 chegou ao quarto golo na Liga e 14.º na época, o que a torna na melhor de sempre em termos de golos para o internacional português. No segundo tempo, aliás, ficou a dever a si próprio pelo menos mais dois golos.

Momento: a queda da primeira carta no castelo belenense (9m)

O primeiro golo da era-Rúben Amorim na Liga não demorou nem dez minutos a chegar. Uma combinação simples entre Paulinho e Horta e o marcador aberto. Foi a queda da primeira carta do castelo belenense, que viria a desmoronar-se completamente pouco depois.

OUTROS DESTAQUES

Trincão

Que prodígio de técnica! Se ainda existiam dúvidas quanto à qualidade do internacional jovem português, todas elas ficaram dissipadas nesta partida, que pode muito bem ter sido o jogo de afirmação de Trincão. Marcou um golo, mas isso foi um detalhe na exibição do camisola 77 dos arsenalistas que teve participação direta em quatro dos cinco golos.

Paulinho

Concorre com Horta pela distinção de homem do jogo. Fez uma sociedade perfeita com o camisola 21, assistindo nos dois golos de Horta. Muito importante também na pressão alta que esteve na origem de tantos problemas do Belenenses.

Matheus

Não jogava desde a 10.ª jornada, frente ao Famalicão, há mais de dois meses. Numa equipa que gosta de sair de trás, a tranquilidade transmitida pelo guarda-redes brasileiro pode ser importante.

Raul Silva

Quase dez meses depois de se ter lesionado de forma grave, o central brasileiro voltou a jogar pela equipa principal, depois de três jogos já esta época nos sub-23. Enorme segurança em todas as ações. Pode ser um reforço muito importante para Rúben Amorim.

Ricardo Esgaio e Rui Fonte

Numa exibição coletiva tão completa, é impossível não destacar também Esgaio e Fonte. Ambos bisaram: o primeiro nas assistências e o segundo nos golos, apesar de só ter jogado nos últimos 20 minutos.

Silvestre Varela

Regresso do internacional A português aos golos na Liga, três anos depois, e estreia a marcar com a camisola do Belenenses. Além do golo, foi o mais inconformado dos azuis.