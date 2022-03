A FIGURA: Ricardo Horta

Cobrou de forma exemplar a grande penalidade e na segunda parte ainda dispôs de duas soberanas ocasiões para fazer o segundo golo, ambas de recarga, mas a defesa boavisteiro travou-lhe as intenções.

O MOMENTO: a frieza de Yusupha, 53m

Tinha falhado momentos antes um golo para desespero das bancadas, com um remate muito torto e com falta de direção. Esquecido no corredor direito, indicou a Sauer onde estava e, depois de receber do brasileiro, finalizou com frieza na cara de Matheus.

OUTROS DESTAQUES

Al Musrati

Foi o pêndulo do meio-campo minhoto. Mais apoiado no miolo, com André Horta e Castro um pouco mais adiantados, recuperou inúmeras bolas e tentou jogar sempre ao primeiro toque.

Vitinha

Não teve uma tarde propriamente inspirada mas atuou sempre de forma a aproveitar os seus melhores recursos. Ganhou alguns duelos pela velocidade e persistência que lhe são inerentes.

Musa

Teve pouca bola e andou muito desapoiado. Mas é um avançado refinado e mostrou-o em todas as vezes que a equipa o procurou.

Sauer

O melhor jogador do Boavista andou desaparecido até a equipa precisar dele. Musa poderia ter isolado Yusupha, mas não viu o colega liberto no lado esquerdo, contudo, quando a bola chegou a Sauer, já ele estava em pensar em colocá-la no colega, para fazer a assistência.

Yusupha

Foi o autor do golo axadrezado e quem fez despertar a pantera. Tem concorrência à altura com Gorré – que também entrou em bom plano – mas, para já, o lugar é seu.