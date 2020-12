FIGURA: Ricardo Horta

É um dos pêndulos deste Sp. Braga e trilha mais uma época positivamente prometedora. Bisou no Bessa, foi o homem do jogo e podia bem ter feito um «hat-trick». Ou até mais. Assinou ainda antes da meia hora o 0-3 no marcador com um toque de classe por cima de Léo Jardim. Podia ter feito mais antes do intervalo, viu um golo anulado na segunda parte, mas o bis na conta pessoal surgiu mesmo aos 69 minutos. Cinco golos nos últimos cinco jogos. Já são oito no total esta época.

MOMENTO: golaço de Iuri no reencontro (15m)

Estava decorrido um quarto de hora de jogo quando Iuri Medeiros não foi de modas e, sem pedir licença, desferiu um remate espetacular e indefensável ao canto superior esquerdo da baliza, após ter roubado a bola a Paulinho de forma oportuna e eficaz, na saída do Boavista. Foi o 0-2 no marcador e lançou o Sp. Braga para uma vitória tranquila e competente. Um golo no reencontro com um clube que já defendeu.

OUTROS DESTAQUES

Paulinho: é como um bom cliente de café, mas no relvado, sempre pronto para visitar a baliza e o golo. Um dos suspeitos do costume aparece no sítio certo à hora certa com frequência e abriu o marcador com um golo que se tornou fácil e lançou a vantagem para o triunfo. Tal como nas três épocas anteriores pelos bracarenses, vai já nos dois dígitos na conta pessoal. Foi o décimo golo em 2020/2021, o terceiro na I Liga. Viu ainda um golo anulado e assistiu Horta para o 1-4.

Iuri Medeiros: um golaço e um pedido de desculpas ao clube que representou na época 2016/2017. Ligado ao momento porventura mais belo do jogo, no seu quarto golo com a camisola dos minhotos, ao 20.º jogo oficial pela equipa.

Cristian Devenish: fez o golo que permitiu ao Boavista não ficar a zeros, numa derrota pesada. Estreia a marcar pelos axadrezados.

Rolando, Zé Carlos e Bruno Rodrigues: em comum, a estreia na I Liga em 2020/2021 pelos minhotos. O internacional português de 35 anos fez mesmo o primeiro jogo esta temporada e foi responsável quanto-baste na defesa, sem inventar muito. Zé Carlos, após um jogo na Taça de Portugal e na Liga Europa, rendeu o lesionado Sequeira a abrir a segunda parte e encaixou bem no corredor esquerdo e também no direito da defesa, nas rocas com Esgaio. Bruno Rodrigues foi mais um menino a ter um dia especial, com os primeiros minutos oficiais pela equipa principal dos bracarenses.

Angel Gomes: no meio de uma exibição coletiva aquém do necessário face ao adversário, numa noite chuvosa, foi o pequenino a agitar mais as águas, sobretudo perto do intervalo. Teve um remate que obrigou Matheus à defesa mais difícil e um livre que rasou o ferro.