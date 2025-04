Ricardo Horta fez grande parte da formação no Benfica, mas conclui-a no Vitória de Setúbal. O internacional português recordou, numa entrevista à Sport TV, o momento em que foi dispensado dos encarnados.

«Passei oito anos na formação do Benfica e posso dizer que houve três anos em que fui para a equipa abaixo, ou seja, fui jogar com jogadores mais novos. Na altura, as opções acabavam por ser outras. Acho que a formação, principalmente a do Benfica, mudou um bocadinho. Na altura, um jogador franzino, pequenino, não tinha forma de jogar», começou por dizer num excerto da entrevista, que será publicada na íntegra na quinta-feira.

«Nos sub-17, fui dispensado do Benfica. Não dispensaram, na altura disseram que ia ser emprestado e que me iam continuar a acompanhar e em contacto comigo, mas esse contacto nunca chegou», acrescentou.

Horta esteve até 2011 no Benfica, altura em que saiu para o V. Setúbal. Passou ainda pelo Málaga, antes de chegar ao Sporting de Braga, clube que representa há nove temporadas. No verão de 2022, esteve muito perto de regressar aos encarnados, mas a transferência não se concretizou.