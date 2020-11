Paulinho é o melhor marcador da história do Sp. Braga nas competições europeias. Com o golo apontada esta noite ao Leicester, no encontro que os bracarenses empataram a três frente ao emblema inglês, o atacante destronou Alan desta posição.

Pouco tempo depois de se estrear na seleção principal de Portugal, o avançado consegue mais um feito, ultrapassando um jogador histórico do emblema bracarense.

Com onze golos apontados Alan era o jogador com esse estatuto, sendo esta época igualado por Paulinho e Ricardo Horta. Esta noite Paulinho apontou o décimo segundo golo nas provas europeias, suplantando, então, Alan.

No final do jogo o técnico Carlos Carvalhal privilegiou falar do coletivo, ainda que dissesse estar satisfeito pelo avançado. «Fico satisfeito com tudo o que é positivo para os meus jogadores, jogarem bem, ir à seleção, baterem recordes. Fico orgulhoso, é sinal que estamos bem», disse.

Com Paulinho e Ricardo Horta ainda no ativo, esta luta promete continuar nos próximos jogos.