O futebolista português Ricardo Horta venceu o prémio de golo do mês de fevereiro na I Liga, com o tento apontado na vitória por 2-1 sobre o Paços de Ferreira, na 22.ª jornada, confirmou a Liga, na quinta-feira.

A 12 de fevereiro, no Estádio Municipal de Braga, Ricardo Horta fez um golaço de livre direto para o 1-1 no marcador, aos 67 minutos, lançando a reviravolta da equipa, consumada com o seu bis, já ao minuto 90.

O jogador dos minhotos já tinha sido eleito o avançado do mês de fevereiro e sucede a Evanilson, do FC Porto, na lista de prémios para golo do mês.

Na votação, Horta superou golos de Vitinha (FC Porto), Darwin Núñez (Benfica), Simon Banza (Famalicão), Derik Lacerda (Moreirense), Pablo Sarabia (Sporting) e Fran Navarro (Gil Vicente).