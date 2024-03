Declarações do treinador do Boavista, Ricardo Paiva, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate ante o Rio Ave (0-0), em jogo da 27.ª jornada da I Liga:

«Nós preparámos o jogo no sentido de o ganhar e o não termos ganho acaba por deixar-nos não tão satisfeitos como gostaríamos. Na primeira parte o Boavista foi claramente superior, merecia ter ido para intervalo a vencer. Na segunda parte o jogo ficou mais dividido e a partir do momento da expulsão, acabamos por entrar numa situação algo atípica e que nos leva sempre, sobretudo a quem não está por dentro, a achar que as equipas que jogam com mais um têm sempre de ganhar e a história diz que não é assim. Obviamente que não deixámos de querer ganhar, mas o adversário também se fechou, se organizou, impedindo a chegada da nossa equipa à baliza e acabámos por não conseguir golo.»

«Acabou por faltar algum discernimento a dado momento. Vejo mais por esse campo, pela falta de critério. Relembro também que este ano tivemos uma situação em que estivemos em vantagem numérica e acabámos por, de alguma forma, relaxar no jogo e perdemos, em Chaves. Acaba também por haver aqui um misto de algum receio de não querer sofrer golo e essa falta de discernimento. Não tem a ver com o arriscar.»

«A entrada do Joca conferiu uma riqueza diferente ao jogo do Rio Ave, retirando a referência de marcação ao nosso defesa-esquerdo. Em determinado momento, acabámos por não corresponder da forma mais indicada. A diferença terá estado aí.»

«Devo dizer que esta semana tive um dia para preparar o jogo. Tive os jogadores ontem [sexta-feira]. Isto não é desculpa, não vivemos de desculpas. Vivemos de soluções, trabalho e assim é desde que cá cheguei. Tentamos agarrar-nos às soluções, aos meios que temos ao dispor. Esta semana tive um dia para trabalhar. O que significa isto? Estas variáveis, estas soluções, acabam por levar o seu tempo para que consigam ser trabalhadas de forma consistente.»