O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, garantiu que a sua equipa vai ao Estádio da Luz, para jogar com o Benfica, «com o mesmo respeito, humildade e concentração da partida em Vizela», a que ditou uma estreia vitoriosa do técnico ao leme dos cónegos.

Para o duelo da 18.ª jornada da I Liga, a primeira da segunda volta, Sá Pinto desejou que os minhotos possam abordar «sem receio e com ambição» o jogo ante os comandados de Nélson Veríssimo e deu mesmo o exemplo da vitória do Mafra, da II Liga, ante o Portimonense, da I Liga, na quinta-feira, nos quartos de final da Taça de Portugal.

«Ainda ontem [quinta-feira] vimos o Mafra ganhar ao Portimonense. É fundamental acreditar e jogar de uma forma ambiciosa, em vez de pensar apenas em parar o adversário. Sabemos que vamos estar maioritariamente a defender e que há que ser fortes psicologicamente, mas vamos ter oportunidades para poder fazer golos», disse Sá Pinto, em conferência de imprensa.

«Para mim, todos os jogos são difíceis. Não há jogos fáceis. Conhecemos a força ofensiva do Benfica, que tem qualidade individual e coletiva, é o melhor ataque da I Liga e a equipa que cria mais oportunidades. Será um jogo exigente a todos os níveis e temos realmente de fazer um grande jogo para alcançar um resultado positivo», destacou ainda o técnico, que não pode contar com o castigado Lazar Rosic, com o lesionado Godfried Frimpong e com Sori Mané, que está ao serviço da Guiné-Bissau na Taça das Nações Africanas (CAN). Além disso, este é o primeiro jogo do clube após a saída de Abdu Conté, lateral-esquerdo que Sá Pinto não queria ver partir: rumou ao Troyes, de França.

«Era um atleta muito importante para nós, sobretudo na nossa estratégia ofensiva. Não o queríamos vender, mas somos um clube vencedor e precisamos também de estabilidade financeira para cumprir com as obrigações. Nesta altura, não conto, nem podemos perder mais ninguém, porque todos já somos poucos perante esta tarefa tão difícil», avisou, em clara alusão ao objetivo mínimo da permanência na I Liga.

Por outro lado, o guineense Ibrahima Camará já cumpriu castigo e está de volta para o jogo, agendado para as 18 horas deste sábado e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

O árbitro do encontro entre o terceiro e o 15.º classificados da I Liga é Rui Costa.