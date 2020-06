O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, antevê um possível «grande espetáculo» entre os cónegos e o Rio Ave, no duelo da 26.ª jornada da I Liga, considerando o contraste que há nas duas propostas de jogo dos clubes.

«Acredito que irá ser um bom jogo de futebol, contra uma equipa com jogadores de enormíssima qualidade. Os meus também têm qualidade. Acredito que vai ser um jogo positivo, com duas equipas à procura do golo, mesmo com estratégias diferentes. O ADN do Rio Ave não é seguramente igual ao do Moreirense. Mas a conjugação destas duas propostas de jogo poderá dar um grande espetáculo», lançou Ricardo Soares, esta quinta-feira, em videoconferência.

O técnico dos minhotos defendeu que, após a paragem do campeonato, devido à pandemia da covid-19, nenhuma equipa está no seu melhor, mas frisou que o Moreirense tem capacidade para entrar em campo «para vencer todos os jogos». E pretende isso já ante a equipa de Carlos Carvalhal, que considera ter «qualidade» e força «nas transições», com uma «frente de ataque fantástica».

«Queremos estar sempre bem posicionados em termos defensivos para anularmos a força ofensiva do Rio Ave. Sabemos que nos esperam dificuldades, fruto da valia do adversário. Mas queremos continuar a ganhar, até pela capacidade de trabalho destes jogadores», apontou.

Para este jogo, o Moreirense está privado do extremo brasileiro Gabrielzinho, emprestado pelo Rio Ave até final da época.

O Moreirense-Rio Ave joga-se a partir das 19 horas de sexta-feira, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. O Moreirense é o atual nono classificado, com 33 pontos e o Rio Ave é sétimo, com 38. Jorge Sousa é o árbitro do jogo, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.