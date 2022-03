O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, foi eleito o treinador do mês de fevereiro na I Liga, com 39 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.

Os barcelenses ainda não perderam em 2022, num total de nove jogos, cinco deles realizados em fevereiro, com vitórias ante Benfica, Vizela e Belenenses e empates frente a Santa Clara e FC Porto.

Ricardo Soares repete o prémio, uma vez que já tinha sido distinguido pelo mês de janeiro.

Em segundo lugar na votação ficou Sérgio Conceição, do FC Porto, com 28 por cento dos votos. Já Vasco Seabra, do Marítimo, ficou em terceiro, com dez por cento.

O prémio para melhor médio também já tinha ido para Barcelos, para o português Pedrinho.

O Gil Vicente é quinto classificado, com 42 pontos. No domingo, visita o Sporting de Braga, quarto com 46 pontos, em jogo da 26.ª jornada.