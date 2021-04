Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas no Estádio da Luz após a vitória sobre o Benfica por 2-1:

[Melhor exibição do Gil Vicente esta época?]

«Não! O Gil Vicente já fez bons jogos. Por exemplo, no último jogo fizemos um jogo fantástico, só que o resultado não condiz com o que produzimos e o futebol às vezes é assim.

Mas os meus jogadores fizeram uma grande exibição principalmente na primeira parte e a vitória é inteiramente justa. Para quem tanto trabalhou e sofreu, fruto da qualidade do Benfica, mas principalmente por serem corajosos por quererem jogar o jogo pelo jogo. Quisemos vir cá jogar o jogo pelo jogo: conseguimos na primeira parte e não na segunda. Por mérito do Benfica. Não queríamos baixar, mas o Benfica, pela sua qualidade, empurrou-nos para trás. Tivemos de fazer um bloco médio e algumas vezes um bloco baixo. Acabámos por sofrer o golo numa altura em que os meus jogadores estavam extremamente fatigados. Eu ia tirar o meu lateral esquerdo, que estava com cãibras e não conseguiu acompanhar.

Mas, na globalidade, o Gil fez uma excelente exibição e houve muito mérito. Às vezes não se dá mérito às equipas desta dimensão. O Benfica é um colosso, está num grande momento, mas acho que temos de dar mérito a quem foi tão corajoso e arrojado por chegar aqui e tentar uma primeira fase de contrução elevadíssima para deixar o Benfica desconfortável.»

[Onde esteve o segredo?]

«Esteve numa equipa e em jogadores que trabalham imenso durante a semana, que acreditam numa filosofia de jogo e de vida e que interpretaram na perfeição aquilo que foi uma estratégia delineada durante a semana. Mas não abdicamos do que temos feito e do nosso jogo.

Estamos inseridos num conjunto de equipas para lutar pela manutenção. Vamos sofrer muito e continuamos numa zona perigosa. Só trabalhando muito vamos conseguir ultrapassar estas dificuldades. O equilíbrio é nota dominante nas equipas que lutam pela manutenção e temos humildade para perceber que vamos ter de sofrer muito.»

[Como vai ser a vida dos grandes nesta reta final do campeonato a jogar contra equipas pequenas que jogam bom futebol?]

«Vai ser duro. Retrata o que tem sido o nosso campeonato. O Gil Vicente está inserido num grupo de oito ou nove equipas que lutam para não descer, mas que têm competência. (...) E há um conjunto de equipa que entendo estar preparadas para lutar pela Europa. E há as que lutam para ser campeãs e o segundo lugar que dá aqueles milhões todos muito importantes. Há um campeonato a três, mas a competitividade é muito grande. Ouvi que querem alterar para 16 equipas, já testámos isso e não adiantou nada. Vamos é pensar que 18 equipas é que põem esta competitividade. Os grandes, mesmo sendo grandes vão ter dificuldades contra equipas boas que fazem pela vida e têm condições. Não idênticas, mas o Gil tem condições de trabalho que permite aos seus trabalhadores fazerem um trabalho competente. Os jogadores têm competência, os jogadores também e depois depende também da coragem dos jogadores e dos treinadores.»