O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, afirmou esta quinta-feira que os minhotos têm de encarar a receção ao FC Porto como «uma final», na 22.ª jornada da I Liga, com o objetivo e a «ambição de conquistar pontos» para sair da zona perigosa da classificação.

Apesar do jogo de sábado surgir, para o FC Porto, entre o jogo com o Sp. Braga para a Taça de Portugal na noite de ontem, quarta-feira, e o duelo em Turim, com a Juventus, na próxima terça-feira, Soares não espera um adversário com poupanças ou gestão a pensar na Liga dos Campeões, elogiando «uma equipa muito agressiva à perda da bola, com vertigem e que ataca muito bem a profundidade». O técnico dos gilistas detalhou os laterais e sobretudo Mehdi Taremi como «um finalizador nato», além de Sérgio Oliveira, «um pensador, que sabe colocar a equipa nos vários ritmos de jogo».

Sem prever o que possa acontecer, Soares crê que é preciso pôr o FC Porto numa zona desconfortável, com o intuito de somar pontos. Isto mesmo que os dragões venham de uma derrota que custou o apuramento para a final da Taça de Portugal.

«A derrota é do FC Porto, não é do Gil Vicente, tem que ser analisada pelo FC Porto. Não podemos medir com exatidão o que vai acontecer. Sabemos que é um jogo difícil e estamos preparados para ele, perante uma equipa que, mesmo nesses momentos, consegue arranjar uma motivação extra para dar a bola. Temos que ter coragem e pôr o FC Porto numa zona que não seja confortável para eles, ser assertivos e muito eficazes no ataque», projetou o técnico do atual 15.º classificado, com 19 pontos, um acima da zona de descida.

Soares também não acredita em desgaste físico do FC Porto, um clube «habituado a jogar em várias frentes de três em três ou de quatro em quatro. O FC Porto é extremamente forte e temos que estar a ‘top’ para minimizar as diferenças. Se estivermos num dia excelente, as coisas podem ficar mais equilibradas, mas temos que ter competência, capacidade de sofrimento, entreajuda e solidariedade para conseguir um bom resultado», afiançou.

O Gil Vicente-FC Porto joga-se a partir das 18 horas de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.