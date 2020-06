Ricardo Soares prometeu um Moreirense com «espírito vencedor» no Bessa, «virado para a baliza para marcar golos e conquistar pontos» no Bessa, apesar da incerteza quanto ao momento físico da equipa.



«Não consigo dizer com assertividade em que nível estamos. Não fizemos nenhum jogo de preparação, mas os indicadores são bons. O momento físico pode não ser o ideal, mas a equipa está com um espírito enorme e vencedor», disse aos jornalistas, numa videoconferência de antevisão promovida pelo clube minhoto.

Após três vitórias e três empates nas seis jornadas que antecederam a paragem competitiva, os cónegos querem proporcionar um jogo «de qualidade para quem assiste na televisão». O técnico considerou que a paragem devido à pandemia de Covid-19 pode beneficiar o Boavista que atravessava um ciclo de um empate nos últimos quatro jogos.

«A paragem acaba por ser importante para eles, já que podem reajustar o próprio modelo. O Boavista é uma equipa extremamente organizada, com jogadores rápidos e verticais, processos de jogo simples, e agressiva. Os resultados não têm sido assim tão bons ultimamente», frisou.



Ricardo Soares revelou ainda a identidade do futebolista do plantel do Moreirense infetado com Covid-19: Abdu Conté. O lateral-esquerdo está recuperado da doença, mas ainda não entra nas opções para a partida frente aos axadrezados.

Em relação aos jogos à porta fechada, Soares sublinhou que a «saúde pública tem de estar à frente do futebol», embora gostasse de ter público nas bancadas.

«Há pessoas com mais assertividade para responderem a isso [hipótese do futebol voltar a ter público nesta época]. Se as pessoas tomaram essa atitude, é porque entendem que está em causa a saúde pública. Mas eu gostava de ver público nas bancadas. O futebol é uma coisa alegre e uma coisa positiva. No meu caso, o futebol é a minha vida. E também o é para mais gente. O futebol só faz sentido com público nas bancadas. Mas a saúde pública tem de estar sempre à frente do futebol», concluiu.



O Boavista-Moreirense está marcado para as 21h15 deste sábado, no Bessa.