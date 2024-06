O guarda-redes do Farense, Ricardo Velho, foi eleito o guarda-redes da época 2023/24 na I Liga, anunciou a Liga, esta segunda-feira.

Ricardo Velho, de 25 anos, foi o guardião distinguido pelos treinadores e capitães de equipa do principal campeonato e é o primeiro nome no onze do ano da prova.

Em 2023/24, Ricardo Velho participou em 35 dos 39 jogos do Farense, tendo alinhado em 32 jornadas do campeonato e em três jogos na Taça da Liga.

O guardião destacou-se com várias boas exibições e ajudou a equipa comandada por José Mota à permanência na I Liga: os algarvios terminaram no 10.º lugar.