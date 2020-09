O Belenenses oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Richard Rodrigues.



O avançado de 20 anos, que na época passada jogou no Tondela, volta a ser emprestado pelo Internacional, desta feita aos azuis.



Formado no Internacional, Richard nunca se chegou a estrear pela equipa principal do emblema brasileiro, acabando cedido a Vila Nova e Tondela.