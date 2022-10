Luís Freire, treinador dos vilacondenses, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após o triunfo por 1-0 frente ao Portimonense, no jogo de encerramento da 10.ª jornada:



«O que faltou? Marcar o 2-0. Poderíamos ter acabado com o jogo pelo Boateng e pelo Baeza. Mas vamos ao início. Começámos bem o jogo com boa circulação e ligámos com os nossos médios, afastando os dois avançados com os quais o Portimonense iniciava a pressão. Era necessário os centrais assumirem mais a construção e levarem a bola porque estava tudo com marcação homem a homem.



O jogo estava encaixado, equilibrado e difícil para os dois lados. Chegávamos à área do Portimonense, mas sem grande perigo. O Portimonense só teve uma oportunidade. A expulsão foi mais do que justa. Se aquilo não é expulsão, estamos muito mal. Foi uma entrada por trás e violenta. Depois tivemos domínio até ao final da primeira parte e numa transição jogámos bem no Boateng que fez o 1-0.



A equipa precisava de estar na frente em casa. Tirámos o Patrick que tinha amarelo e algumas dificuldades físicas. Sabia que o Portimonense iria lançar jogadores rápidos e não queria arriscar uma possível expulsão. Tivemos duas grandes oportunidades no início da segunda parte, não marcámos e o jogo arrastou-se. Há o lance do possível penálti que criou intranquilidade. Conseguimos controlar o jogo, mas faltou mais agressividade ofensiva para sermos mais fortes no último terço e faltou confiança. Não é fácil jogar contra Benfica, Sp. Braga, FC Porto e Sporting nas primeiras jornadas. Foi o que fizemos. Esta vitória foi justa, fomos claramente superiores e merecemos a vitória.



Contra dez é preciso ser inteligente e maduro. Os momentos das equipas também marcam. Não fizemos o 2-0 e depois surge a intranquilidade... o adversário, que não tem nada a perder, acredita até final.



Contra dez é preciso mais velocidade na circulação e paciência para obrigar o adversário a correr muito para arbir espaço. Faltou-nos um bocadinho de jogo interior, de lances de um contra um. Faltou-nos mais último terço e objetividade. Mas controlámos bem o jogo e tivemos bem para o momento que vivemos. A classificação é muito boa em função do campeonato que tivemos até aqui assim como o nosso momento. Fiquei satisfeito com todos os jogadores. O mérito é deles e a vitória é justa.»