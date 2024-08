Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa, após a derrota por 2-0 na visita ao FC Porto, na 3.ª jornada da Liga:

«[É conhecido por apresentar equipas ofensivas, a jogar bom futebol, mas hoje nem um remate conseguiu fazer. Como é que isto se explica? O que lhe passou na cabeça quando decide fazer as três substituições?] O jogo não é difícil de ler, a entrada em campo… pior era impossível. Sofremos aos 20 segundos e isso dá uma confiança grande ao FC Porto, com o estádio cheio…. Marca o 1-0 aos 20 segundos e para nos é complicado. Temos uma equipa a ser formada, com jogadores juntos há 40 dias. Com o 1-0, tentámos jogar, mas não conseguimos. O FC Porto conseguia ficar logo com bola, os jogadores tentaram, mas não estava a dar resultado. Estávamos a tentar responder muito na emoção e pouco na organização e tive fazer alguma coisa, porque precisava de estabilidade no jogo de jogadores que estavam de fora e tinham mais equilíbrio mental. A culpa é do treinador. Não gosto, mas faz parte do meu trabalho. Tenho de pensar no melhor para a equipa e quem entrou tentou equilibrar mais a equipa. Aos 43 minutos ficámos com menos um e, se calhar, outra equipa tinha-se desunido ou a pensar que não podia dar mostras de vivacidade no nosso espírito e honra.

Foi isso que falámos ao intervalo. Conseguimos unir e, com muita entreajuda, muito esforço dos jogadores - e o mérito é deles. Uniram-se para não sofrer mais nenhum golo e foram 50 minutos com menos um. Temos de ser realistas e concretos, não nos correu bem até uma determinada altura. Fomos a Alvalade, viemos ao Dragão, fazer uma equipa neste contexto não é fácil, temos visto os resultados dos grandes. Temos de dar parabéns aos jogadores pela maneira de estar em campo. Não saio contente com a exibição, mas temos muitas jornadas para mostrar um Rio Ave a jogar mais e melhor.»

«[Ao 77 minutos podia reduzir para 2-1 e reentrar na partida] Temos de ser realistas na análise, o FC Porto entrou melhor, fez o 1-0, a equipa sentiu o golpe e nunca se encontrou com o seu jogo com bola. O que conseguimos fazer na segunda parte foi equilíbrio emocional e coesão, de frente com uma equipa moralizada. O FC Porto podia ter feito o 3-0 muitas vezes, nós tivemos essa situação para o 2-1, é o futebol. A vitória é mais do que justa, não vale a pena esconder isso. A primeira parte deixa um sabor amargo e a segunda de esperança. O Jhonatan deu o exemplo à equipa, em Alvalade teve uma noite infeliz e hoje faz um excelente jogo. O resultado de 2-0 não envergonha ninguém.»

«[Como se sofre um golo aos 18 segundos? Que dificuldades sentiu do lado do FC Porto?] O golo aconteceu no primeiro segundo como pode ser no último. É a pior forma de entrar no jogo. É a primeira bola, não tivemos bem na área a controlar a situação. O FC Porto ficou mais confortável, nem tivemos oportunidade de mostrar a estratégia. Ao tentar alguma coisa, também nos expomos e fica tudo mais difícil. Na segunda parte, juntámos o bloco, soubemos estar. Se não fosse a entreajuda entre os jogadores, dificilmente conseguiríamos sair com zero golos sofridos com menos um jogador aqui no Dragão.»