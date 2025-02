Petit foi sancionado, pelo Conselho de Disciplina da FPF, com um jogo de suspensão e uma multa de 2.805 euros pela expulsão no fim do jogo do Rio Ave no Estoril motivada pelas palavras que dirigiu à equipa de arbitragem liderada por Sérgio Guelho.

De acordo com o relatório redigido pelo árbitro da AF Guarda, o treinador dos vila-condenses «entrou no terreno de jogo para confrontar um elemento da equipa de arbitragem dizendo: "com trabalhos destes a arbitragem não cresce"».

«Após ter sido expulso disse: "tens mesmo cara de um arrogante de m****”», pode ainda ler-se no documento.

A versão dos factos apresentada pelo Rio Ave e por Petit indica, no entanto, que a situação começou com «um comentário construtivo, apontando que o trabalho não tinha sido positivo e que dessa forma a arbitragem não crescia».

«Este comentário não foi feito de forma agressiva, não faltou ao respeito do árbitro e na nossa opinião não justificava a amostragem de qualquer cartão, muito menos vermelho. Por esse motivo o treinador ficou surpreendido com a expulsão e acabou por reagir de forma menos positiva, fazendo um comentário a quente. Por esse motivo, apesar de considerar a expulsão tremendamente injusta, pede desculpa pela reação posterior», pode ainda ler-se no mapa de castigos da 24.ª jornada da Liga, publicado pela Liga Portugal.

O arrependimento de Petit não convenceu o Conselho de Disciplina da FPF, para quem «não tendo o pedido de desculpas sido apresentado pelo próprio arguido, publicamente ou junto do visado, não pode o mesmo ser considerado como circunstância atenuante».

O Estoril venceu o Rio Ave por 2-1, no último fim de semana. Um golo de Jandro, em cima do minuto 90, selou o triunfo dos canarinhos.