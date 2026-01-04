André Luiz bisou na vitória do Rio Ave, este domingo, sobre o Casa Pia (3-1), num jogo que soou a despedida para o extremo brasileiro. Após marcar o segundo golo, o jogador de 23 anos acenou com a mão para as bancadas e, mais tarde, teve longas conversas no banco com o treinador Sotiris Silaidopoulos e com Vítor Gomes.

Já depois da partida, na «flash interview», André Luiz confessou que teve uma «semana difícil» por conta de problemas físicos. Sobre a possível saída para o Benfica, o extremo contornou a questão.

«Mão a tremer? É do frio [risos]. Já sabia que ia fazer essa pergunta, não controlo essas questões, infelizmente. Vou deixar para o meu empresário e para o staff do Rio Ave. Enquanto estiver no Rio Ave, vou dedicar-me, dar cem por cento e fazer golos e assistências para ajudar o Rio Ave», disse o brasileiro, à Sport TV.

Mais tarde, Brandon Aguilera confessou não acreditar que o colega permaneça muito mais tempo em Vila do Conde, porque «faz sempre a diferença». Já o treinador dos vilacondenses, preferiu destacar o «profissionalismo» de André Luiz.

«Tenho uma grande relação com o André. Desfrutamos dele aqui, é um profissional espetacular, muito focado na equipa. Ele provou isso com os dois golos. Estamos muito felizes e orgulhosos pelo desenvolvimento dele. Se algo acontecer, será bom para os dois lados. Estamos satisfeitos por ele demonstrar o seu compromisso com o clube.»

«Se vou ter saudades? Se ele sair, sim. Por enquanto, está cá e desfrutamos dele», rematou.