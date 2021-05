Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações à Sport TV, depois da segunda vitória sobre o Rio Ave (2-0), no Estádio dos Arcos, no play-off de acesso à I Liga:

[Play-off épico?]

- Sim. Mas antes uma palavra para o Rio Ave, o momento é difícil, compreendo a dor. Contrasta com a nossa alegria, mas todo o respeito pelo Rio Ave e pela instituição.

- Acho que mais uma vez ficou demonstrado o foco e aquilo que a gente tinha vindo a demonstrar ao longo da época. Nestes dois jogos ficou bem patente a qualidade que pouca gente quis ver. Neste play-off mais gente olhou para o Arouca, ficou bem patente o carácter e a qualidade que este Arouca demonstrou ao longo da época. Verdade seja dita que, para chegar a um play-off e ter a intensidade que a gente demonstrou, muito contribuiu também o que as outras equipas exigiram do Arouca. Obrigaram-nos a crescer, a ser mais equipa, por isso nos termos apresentado desta forma frente a uma equipa da I Liga que tem outro tipo de argumentos que o Arouca não tem.

[Está muito sereno para um momento como este…]

- Se calhar exteriormente. Vou ser sincero, ainda não falei do que mais gostaria de falar porque sei que me vou emocionar. Há duas pessoas que merecem muito isto, que são as pessoas que mais sofrem por mim, que são o meu pai e a minha mãe. Beijinho para eles. Além das minhas filhas e da minha esposa.

Nesta altura o treinador do Arouca já estava a fazer um esforço enorme para conter as lágrimas e foi dispensado pelo jornalista da flash-interview.