Vasco Botelho da Costa disse, na sala de imprensa, disse que a vitória foi justa, mas não gostou da reação da equipa depois de marcar o primeiro golo.

Análise ao jogo

O Rio Ave hoje mudou, apareceu com uma linha de quatro, tivemos de ajustar e chegámos ao golo, sem criar muito, mas tínhamos o jogo controlado. Fomos muito sobranceiros, pensávamos que o jogo estava ganho, perdemos duelos, agressividade, e não tivemos capacidade de perceber que iam acabar por entrar bolas na nossa baliza. Felizmente só entrou uma. O intervalo foi importante porque tivemos uma conversa e a segunda parte foi diferente, conseguimos jogar a espaços, e tivemos o jogo controlado. Nos últimos dez minutos tivemos de dar as mãos para conseguir esta vitória. Tivemos alguma sorte, mas trabalhamos muito para a conseguir. Tivemos uma atitude competitiva muito boa e são mais três pontos rumo ao nosso primeiro objetivo.