Carlos Carvalhal foi agredido numa tentativa de assalto à porta de casa na última madrugada, avançou o Diário do Minho e confirmou o Maisfutebol.



Depois da partida na noite de segunda-feira frente ao Marítimo, da 31.ª jornada, o treinador do Rio Ave estava a chegar a casa, na zona de Maximinos, em Braga, quando foi abordado por três indivíduos de cara tapada e armados. Carvalhal ofereceu resistência e acabou ferido sem gravidade, não recebendo tratamento hospitalar.



Os assaltantes colocaram-se em fuga depois de o técnico ter recebido ajuda do filho, que se encontrava no interior da residência.



A PSP de Braga foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.



Entretanto, Carlos Carvalhal reagiu ao incidente e confirmou que apenas sofreu «algumas escoriações e um hematoma».



«Ontem, quando regressava da Madeira para a minha residência em Braga fui atacado por três indivíduos encapuzados por volta das 2h15 da manhã. O meu instinto levou-me a oferecer resistência (se calhar, inadvertidamente) e com a ajuda do meu filho, José Carlos; conseguimos resolver a situação. Da situação resultaram algumas escoriações e um hematoma, nada de preocupante. Agradeço desde já todas as manifestações de amizade e solidariedade, mas agradeço que não liguem para mim, nem para a minha família, de forma a ajudar-nos a ultrapassar mais rapidamente esta situação. A PSP de Braga foi prontamente chamada ao local e foram inexcedíveis no apoio após o incidente. Tomaram conta da ocorrência e espero que em breve capturem os responsáveis por esta tentativa de assalto», escreveu nas redes sociais.



[artigo atualizado às 9h52]