Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Benfica (1-2), em encontro referente à 27.ª jornada da Liga. Declarações na conferência de imprensa realizada após a partida:

«No futebol português não vale a pena, só perdemos por falar. Não quero alimentar a feira, o circo. A nossa equipa foi corajosa, sabíamos da entrada forte no Benfica, insistimos muito em sair pelo lado esquerdo mas o Benfica estava preparado. Entretanto, começámos a descobrir que do lado direito o Benfica tinha fragilidades. Tivemos o golo e uma oportunidade clara para o 2-0. Terminamos a primeira parte com uma vantagem justificada. Esperávamos uma reação forte do Benfica, conseguimos suster primeiro impacto e, quando já estávamos a equilibrar, surge uma sucessão de acontecimentos que nem vale a pena comentar. Fomos corajosos na abordagem ao jogo, disputando o jogo cara a cara com o Benfica. Fizemos o golo, podíamos ter feito o segundo e estou orgulhoso dos meus jogadores. A partir daí, nada a dizer.»

Não tem mesmo comentários a fazer sobre os lances polémicos? «Começa-se agora a abrir a feira, vai ser uma semana de comentários e análises só sobre isto e não vou dar lenha para essa fogueira, estou fora disso. Estamos aqui a tentar conseguir a melhor classificação de sempre do Rio Ave, é um dos nossos objetivos, de resto não tenho nada a comentar. Vamos canalizar as nossas energias no jogo seguinte, com o Vitória de Setúbal, mas é difícil ter um sonho no futebol português, torna-se muito complicado sonhar.»