Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, pediu a Jorge Sousa para não colocar um ponto final na carreira no final da presente época. O técnico confidenciou aos jornalistas que falou com o árbitro após o jogo com o Moreirense, pedindo-lhe para continuar a arbitrar.

«Tive uma conversa com o Jorge Sousa no final do jogo, ele vai terminar a carreira no fim do ano, e pedi-lhe para não abandonar o futebol, porque se abandonar perdemos um excelente árbitro. Sabemos que quando vamos para um jogo com o Jorge Sousa irá haver fiabilidade», referiu Carlos Carvalhal.

Na opinião do treinador que orienta o Rio Ave Jorge Sousa «é um dos melhores árbitros portugueses», razão pela qual o tentou demover de por um ponto final na carreira.