Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, em declarações após a derrota em casa contra o Paços de Ferreira:



«O fator-casa tem alguma influência porque os adeptos são um upgrade de 10/15 por cento. Neste quadro atual as equipas ficam mais equilibradas e as equipas mais fracas têm mais vantagem. Vão-se defendendo bem e jogam em campo neutro.»



«A paragem foi má para nós? Uma equipa que leva nove jogos sem perder, que empata no Dragão e vence em Guimarães… mas estávamos em condições de responder a um bom nível hoje? Sim, mas sem vento. Com vento ninguém joga bem. O Paços tirou bem partido de ter o vento pelas costas, principalmente em livres, cantos e lançamentos laterais. Nós não tivemos isso na segunda parte. A nossa qualidade de jogo foi boa. É muito difícil criar oportunidades contra uma equipa que se coloca atrás da linha da bola.»