Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa após a vitória sobre o Boavista por 2-0:



«Tínhamos o objetivo de fazer a melhor primeira volta, mas perdemos com o Marítimo. Queríamos igualar o segundo melhor registo do clube. É uma marca importante. Era importante vencer para apanhar o comboio da frente e temos de olhar para cima. Há equipas muito fortes e isso é uma satisfação.»



«Fizemos uma exibição inteligente e segura na posse de bola. Fizemos dois golos, outro foi anulado à tangente. Tivemos um grande domínio na posse de bola, não tanto nas oportunidades. Na segunda parte há uma reação do Boavista e alguma contenção da nossa parte, é instintivo.»



[sobre a Europa]



«Os 50 pontos davam. Agora não. Vamos tentar ganhar o maior número de jogos possível. Vamos começar a segunda volta, tentar fazer o melhor e não viver obcecados com as provas europeias. Sendo só quatro equipas, o objetivo é muito, muito difícil. Há equipas muito melhor apetrechadas do que nós. Há duas provas que equipas como o Rio Ave olham com expetativa: Taça de Portugal e Taça da Liga. Fomos afastados da Final Four e se não fosse isso estaríamos a falar de uma época quase brilhante.»



[sobre a paciência com posse de bola]



«O objetivo era vencer. O plano A funcionou, nem tivemos de recorrer ao plano B e C. Não foi necessário. Jogámos assim contra Marítimo, Santa Clara e Benfica, sempre bem. É um futebol diferente do que jogámos noutros jogos. É um estilo menos trepidante, mas que nos deixa mais seguros contra as transições adversárias. Gostamos de ter bola, ir para a baliza e fazer golos.»