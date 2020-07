Depois de o presidente do Rio Ave ter confirmado a sua saída, Carlos Carvalhal abordou o futuro ainda que de forma prudente. O técnico revelou que tem várias abordagens concretas, como nunca teve na vida, mas que irá falar com a família e refletir sobre o que é melhor para o seu futuro.



«Flamengo? Não sei, muito sinceramente. Nunca tive tantas propostas concretas na minha vida como neste momento. As propostas vieram pela qualidade de jogo. Vieram mais por aí. Os pontos e a qualificação da Europa são questões importantes para o Rio Ave. Estou a transmitir o que me têm dito. É mais pela forma de jogar do que pelos pontos que tenho sido abordado. Felizmente tenho em mão várias situações, tenho de as analisar e de falar com a minha família. Recentemente tive um incidente à porta de casa, causou-me sequelas físicas e deixou psicologicamente a minha família abalada. Amanhã é dia de retiro, de pensar e de falar com a família. A partir de segunda-feira vou focar-me no melhor para mim. Estarei sempre grato e agradecido por ter representando o Rio Ave», referiu na sala de imprensa do estádio do Bessa.



«Vou recolher-me amanhã vou pensar bem e conversar com a minha família. Vou ver o que é melhor, poderei ir para muito longe ou para relativamente perto. Não sei, vou ver e tomarei a melhor decisão. As minhas decisões são sempre balizadas pela minha família. Eles têm sempre uma palavra nas minhas decisões. Vamos ver se há condições para ir para longe, logo verei», acrescentou.