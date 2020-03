Na antevéspera da visita ao Dragão, Carlos Carvalhal admitiu que preferia ter defrontado o FC Porto de há um mês e meio.

«Gostava de jogar com o FC Porto de há um mês e meio, como gostaria de ter jogado com o Benfica numa fase em que estavam menos bem, pois quando fomos ao estádio da Luz também estavam em primeiro. Agora, voltamos a encontrar uma outra equipa na liderança, o que é sempre um incentivo para o adversário», começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico dos vilacondenses elogiou os dragões e o trabalho do seu colega de profissão, Sérgio Conceição.

«É um FC Porto muito bem organizado e bem orientado, onde o Sérgio Conceição tem feito um excelente trabalho com os recursos que tem. Em casa é a equipa mais forte do campeonato, pois perdeu apenas com o Sporting de Braga, de resto tem dez vitórias em onze jogos», afirmou.

Pese embora tenha elogiado o adversário desta 24.ª jornada, Carvalhal sublinhou que o Rio Ave não vai abdicar dos seus princípios.

«A minha experiência diz-me que quanto mais olhas para o adversário menos jogas o teu futebol. Claro que temos preocupações em alguns aspetos do FC Porto, mas isso não vai desvirtuar a nossa forma de jogar. Cumpre-nos impor o nosso jogo, e estar preparados para um adversário que entra forte e é muito pressionante nos minutos iniciais», concluiu Carlos Carvalhal.

O Rio Ave tem como ausências para esta partida Al Musrati, Diego Lopes, Jambor, Lucas Piazón, lesionados, e Filipe Augusto e Matheus Reis, ambos castigados.

O FC Porto-Rio Ave joga-se sábado, no Dragão, a partir das 20h30.