Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, falou sobre a expulsão de Matheus Reis no segundo tempo e admitiu o erro grave do seu atleta:



«Mais a frio, o Matheus será o primeiro a penalizar-se. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a décima que vejo isto a acontecer no futebol. Os jogadores perdem a cabeça e têm atitudes menos corretas. Não pode acontecer e o jogador terá de ser chamado à responsabilidade e servirá de exemplo para os outros até ao fim da época. Mas não vou pendurar o Matheus pelo pescoço, ele tem feito uma época extraordinária.»