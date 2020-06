Os autocarros que transportaram a comitiva do Benfica até Vila do Conde seguiram um percurso alternativo a partir do hotel de Vila Nova de Gaia em que a equipa ficou instalada. A partir das 21h15, os encarnados defrontam o Rio Ave na 27.ª jornada da Liga.



Depois de sair de Vila Nova de Gaia, a comitiva do Benfica seguiu para a A3 e não para a A28, o caminho mais rápido para Vila do Conde, que implicaria enfrentar o trânsito de final da tarde no Porto e obrigaria a um controlo apertado das forças da autoridade nos inúmeros viadutos ao longo do caminho.



Para chegar a Vila do Conde, os encarnados foram então pela A3 até à saída de Guimarães/Famalicão, entrando posteriormente na A7 em direção ao Estádio do Rio Ave. No total, foram 60 quilómetros de percurso, mais 20 do que representaria o trajeto mais direto.



Vários adeptos do Benfica que aguardavam a comitiva nos viadutos da A28 foram desta forma surpreendidos com o percurso alternativa. De qualquer forma, à entrada de Vila do Conde, a equipa sentiu o forte apoio de centenas de adeptos encarnados, que ficaram limitados à zona do Aqueduto. As autoridades montaram um perímetro de segurança em redor do estádio.



Siga o Rio Ave-Benfica ao vivo no Maisfutebol.