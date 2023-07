Alexandrina Cruz, a primeira mulher eleita para a presidência um clube da Liga em Portugal, tomou posse neste sábado e garantiu que o Rio Ave ainda não recebeu propostas concretas por Costinha e Guga.

«Ainda não recebemos propostas por nenhum dos nossos atletas. Seria importante para o clube, e para os jogadores, mas o Rio Ave não está dependente de vendas. Temos outras soluções financeiras e a equipa está estabilizada», garantiu Alexandrina Cruz.

A discussão sobre a criação de uma SAD vai ser lançada em breve: «Temos de fazer uma assembleia geral para aprovar o orçamento e o plano de atividades, e nessa altura podemos discutir essa questão de alteração dos estatutos assim como a questão da SAD. A prioridade é a estabilidade financeira do Rio Ave, porque tal dará estabilidade desportiva, e se isso passar por uma SAD os sócios terão de o analisar.»

O Rio Ave está impedido de inscrever novos jogadores até 2024, devido a sanção da FIFA, mas o clube espera reverter a decisão. «É um pressuposto interno que nos inscrevemos sempre para as provas da UEFA, seja qual for a situação e classificação. Sempre o fizemos e vamos a fazer de novo esta temporada. Temos muito trabalho pela frente, mas conseguimos as renovações que pretendíamos e a equipa está estabilizada. Vamos agora reunir com todos os departamentos e reforçar a nossa estrutura», rematou a presidente do clube, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.