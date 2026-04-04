Custódio, na sala de imprensa, disse que a vitória foi justa e lamentou a falta de eficácia da equipa no segundo tempo, que podia ter custado caro à equipa.

Sabor de voltar a vencer?

Ganhar é sempre o nosso objetivo e quando é conseguido ficamos mais felizes. Nós acreditamos muito no processo e sabemos que é possível. Acho que foi determinante a boa entrada, tanto é que fomos para o intervalo a vencer por 2-0 e podia ter sido uma diferença ainda maior. Na segunda parte sabíamos que o Rio Ave ia à procura do golo e que ia abrir espaços. O fator determinante foi não aproveitar as oportunidades. É uma vitória justa, que assenta bem, num bom jogo de futebol.

Falta de eficácia na segunda parte preocupa-o?

Nós nesta segunda volta temos menos vitórias do que na primeira, temos muitos empates e isso tem muito a ver com o que se passou hoje aqui e naturalmente é trabalho que nos preocuparia muito mais se não criássemos. Este é o passo decisivo para que os resultados sejam mais folgados, mas deixa-me feliz porque criámos e temos de ter mais frieza para finalizar.

O que significa esta vitória no campeonato?

Nós pusemo-nos numa posição ótima e a manutenção sempre foi o nosso objetivo. Eu pedi aos jogadores nesta pausa para não pensassem no Casa Pia e que pensassem só no Rio Ave. Falta ainda muito campeonato e só temos de pensar no próximo jogo.