Custódio, treinador do Sp Braga, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após a derrota por 4-3 frente aos vilacondenses, em jogo da 29.ª jornada da Liga:



«Não é fácil. A verdade é que estamos desiludidos com este resultado. Era um jogo difícil contra uma boa equipa, mas cometemos alguns erros que foram fatais.



A entrada no jogo acabou por não ser muito boa, mas na primeira vez que fomos à baliza, marcámos. Equilibrámos e fizemos o 2-0. Inexplicavelmente sofremos três golos. Numa equipa como Sp. Braga isto não pode acontecer pela qualidade e maturidade dos jogadores que temos.



«Três defesas do Rio Ave? Preparámos o jogo dessa forma. Em termos estratégicos nada foi surpresa.»