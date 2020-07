Após a derrota por 2-0 frente ao Rio Ave, na última jornada da Liga, Daniel Ramos confirmou a saída do comando técnico do Boavista.



«Deixa o trabalho a meio? Sim, lamento por causa disso. Agora ficava tudo mais fácil até porque iria ter o que não tive. Entrei com a perspectiva de termos reforços em janeiro, mas não foi possível. Trabalhámos com o que tínhamos, não me lamentei. Foram jogadores vendidos e o clube teve retorno. Poderia fazer uma equipa de acordo com o que pretendo, dentro desta linha de futebol agressivo e intenso. Essa seria a lógica. Se o Boavista precisar de mim, voltarei. Agradeço a oportunidade à estrutura. Obrigado aos adeptos, eles são o que de mais valioso o clube tem.



«Justificação para a saída? Desconheço. Ainda há muitas dúvidas no ar. O clube vai seguir um caminho que não sei qual é. Só não disse mais cedo que ia sair para não haver falatório. Vou seguir o meu caminho, espero que o Boavista continue a crescer a todos os níveis. Acredito que vou arrancar na próxima época, é importante poder escolher e fazer parte do processo. Se tiver de parar, paro. Vou pensar no que é melhor para mim. Dou preferência a ficar cá.»



«Foi um jogo muito equilibrado. Considero o desfecho da primeira parte injusto. O 0-1 obrigou-nos a arriscar à medida que o tempo foi avançando. Arrancámos bem a segunda parte, criámos possibilidades de atacar a baliza, tivemos mais cantos e faltas. O Rio Ave podia ter feito o 2-0, mas também podíamos ter empatado. Ganhou a equipa mais eficaz.»