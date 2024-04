Daniel Sousa, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

«Podia resumir o jogo com a frustração que se vive neste momento no balneário. Entrámos muito bem no jogo, estávamos a ter bola, estávamos a ter chegada ao último terço, a fazer pressão no meio-campo adversário, depois sofremos o golo e, depois, sofremos cinco minutos.

Na segunda parte, voltamos a entrar bem e marcamos cedo. Depois perdemos o controlo defensivo do jogo. Não conseguimos pressionar alto e perdemos um bocadinho o controlo do jogo. Já estávamos à espera disso, controlámos a profundidade e o jogo foi dentro disto. Faltou um pouco a eficácia para sair daqui com os três pontos.

[trocas constantes entre Sylla e Cristo] Tem mais a ver com o comportamento da equipa do que com o adversário. São situações que treinamos e esse movimento interior do Sylla é muito interessante e provoca arrastamento e cria espaço as costas que podemos aproveitar».