Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate a um golo com o Rio Ave:

[Ponto premeia a resiliência da equipa num cenário difícil?]

«É um resultado que vai muito ao encontro de um jogo que iniciámos a perder e isso é sempre uma adversidade. A equipa nem sempre esteve no melhor tecnicamente, no entanto esteve sempre com muito caráter e vontade em dar a volta.

Na segunda parte houve mais uma adversidade, com a expulsão do Seba [Coates]. A equipa manteve sempre os níveis de crença e acabámos por fazer um golo e merecidamente, parece-me.

Tivemos de ajustar depois da expulsão. O Batta acabou por ficar inicialmente numa posição de médio mais só e também com a nossa linha de três mais o Neto, o Risto e o Borja. Naturalmente não seria assim se não houvesse a expulsão, mas quando se está a perder a adaptação a fazer é sempre na procura da vitória. Isso desprotegeu-nos cá atrás, mas equipa uniu-se quando era preciso defender e isso deu-nos garantias para depois conseguir marcar.»

O Rio Ave é uma equipa que está muito bem trabalhada. Também gostamos de jogar contra equipas assim. Sabíamos que seria um jogo taco a taco, mas tínhamos muita vontade de chegar aqui e sermos superiores ao Rio Ave.»