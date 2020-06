Aderllan Santos, jogador do Rio Ave, em declarações à Sport Tv, após a derrota diante do Benfica, nesta quarta-feira.

«Enquanto tivemos onze jogadores estávamos por cima do jogo, com posse de bola. As expulsões condicionaram o jogo. Saímos tristes pela derrota, mas batemo-nos bem, e mostrámos que podemos jogar de igual para igual com qualquer adversário.»

[lance do segundo golo das águias condicionado pelos dois jogadores a menos?]

«Sim. Faltaram dois homens naquela zona, deu golo e saímos com um resultado negativo.»